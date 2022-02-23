Творець лялькового Путіна сказав, що висловив невдоволення діями президента РФ.

У Німеччині ляльковий президент Російської Федерації Володимир Путін стане героєм карнавалу Rose Monday у Кельні.

Лялькового Путіна з пап'є-маше зробив 83-річний німець Герберт Лабусга, йдеться в сюжеті ТСН.

Ляльковий Путін керує самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком як маріонеткою та відбудовує СРСР.

"…Творець ляльок… каже, що у такий спосіб засуджує поведінку російського очільника у Європі… і висловлює невдоволення його діями", – дізналися журналісти.

За даними Reuters, уже відбувся попередній перегляд карнавальних платформ для карнавалу Rose Monday у Кельні. Агентство також опублікувало фото, на яких зазняті ляльки Путіна та Лукашенка.

У 2022 році карнавал Rose Monday у Кельні має розпочатися 28 лютого.

Нагадаємо, 17 листопада 2021 року у столиці Чехії Празі в День боротьби за свободу і демократію на одній із центральних площ пройшла акція проти диктаторських режимів у РФ й Білорусі – активісти виступили проти Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

На площі було встановлено композицію, яка була підписана: "Голі вбивці". Композиція складалася з двох голих ляльок – ляльковий Путін сидів на золотому унітазі, а у нього на руках знаходилася лялька, схожа на Лукашенка.

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