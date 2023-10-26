Відзначається, що такий стан речей дає надію на якийсь оптимізм.

В умовах, коли війна між Ізраїлем і ХАМАС ще більше розділяє світ, вражений вторгненням Росії в Україну та інфляцією, що зростає, відносини між США та Китаєм несподівано дають привід для деякого оптимізму.

Видання Bloomberg пише, що з червня уряд голови КНР Сі Цзіньпіна провів ряд зустрічей з американськими лідерами. Цього місяця китайський президент заявив сенатору, який відвідав його, що існує "тисяча причин для поліпшення американо-китайських відносин і жодної причини для їх погіршення", що стало одним з його найбільш "голубиних" висловлювань за останній час щодо співпраці з Пекіном.

Візит Міністра закордонних справ Китаю Ван І до Вашингтона в четвер продовжить цю тенденцію. Під час поїздки він зустрінеться з президентом Джо Байденом, щоб прокласти шлях для очікуваної зустрічі лідерів із Сі наступного місяця в Каліфорнії

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Хоча Пекін не підтвердив участь Сі в цій зустрічі, китайський лідер в середу сказав губернатору цього штату Гевіну Ньюсому, що інтереси їхніх країн "тісно переплітаються". У четвер американський губернатор заявив, що стався "очевидний зсув у порівнянні з тим, що було кілька місяців тому".

Обидві сторони мають причини для зміцнення дружніх відносин напередодні Форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Пекін потребує стабільнішої геополітичної обстановки, щоб залучити іноземних інвесторів в умовах уповільнення зростання китайської економіки, в той час як США хочуть послабити військові та економічні загрози з боку азіатської держави.

"Китайські офіційні особи розуміють, що є невелике вікно приблизно в три місяці, щоб зробити це до того, як США увійдуть в режим виборів, де і демократи, і республіканці займуть жорстку позицію щодо Китаю", - говорить Тереза Феллон, директор Брюссельського Центру досліджень Росії, Європи та Азії

Проте, відносини залишаються крихкими. Китай та США займають протилежні позиції щодо воєн у Європі та на Близькому Сході, а Вашингтон посилює торговельні обмеження, щоб обмежити доступ Пекіна до передових технологій.

"Будь-яка зустріч Сі і Байдена матиме в основному символічне значення", - вважає Донгшу Лю, доцент Міського університету Гонконгу. "Пекін намагається хоча б послабити напруженість між Китаєм і США і стабілізувати відносини. Але обидві сторони розуміють, що не можуть піти на великий компроміс через внутрішній тиск".

Надир відносин

У серпні 2022 року відносини Китаю та США зазнали краху після того, як тодішній Спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань - демократичну країну, на яку Китай претендує як на свою територію. У відповідь Пекін заморозив військовий діалог з США на вищому рівні, що викликало побоювання, що інцидент в Тайванській протоці може перерости в конфлікт між ядерними державами.

Тепер з'явилися ознаки того, що військові зв'язки поновлюються. На початку місяця Міністерство оборони США підтвердило, що прийняло запрошення взяти участь у Форумі Сяншань у Пекіні наступного тижня - вперше з 2019 року Китай особисто проводить захід.

Китай запросив міністра оборони США Ллойда Остіна взяти участь у цьому заході. Попри те, що США направляють на зустріч чиновника нижчого рівня, запрошення носить символічний характер: в цьому році Пекін відмовився від переговорів з Остіном, бо вимагав від Вашингтона зняти санкції з Міністра оборони Китаю в якості умови для такого діалогу.

Раніше на цьому тижні Сі звільнив Лі Шанфу з цієї посади на тлі повідомлень про корупційне розслідування. Заміна міністра оборони на чиновника, який не перебуває під санкціями, може відкрити двері для переговорів з Остіном.

Економічне співробітництво

Поліпшуються і офіційні зв'язки між представниками економічних кіл. Після того як в останні місяці в Китай прибув ряд американських чиновників, в тому числі міністр фінансів Джанет Йеллен і міністр торгівлі Джину Раймондо, Пекін почав створювати нові робочі групи з США.

Перша з таких зустрічей, присвячена обговоренню економічних питань зі співробітниками Мінфіну США, відбулася у вівторок, а друга група, присвячена обговоренню фінансових питань, - на наступний день.

"Діалог покращується. Після візитів до Китаю кількох представників керівництва США в цьому році я бачу деякі зрушення як в тоні, так і на практиці", - заявив Піюш Гупта, виконавчий директор DBS Group Holdings Ltd. "Тепер люди говорять, і у них дійсно є програма дій. Мене це надихає".

Зустрічі відбуваються на тлі того, що в останні тижні Сі активізував зусилля з підтримки довгострокового економічного зростання Китаю. Китайський лідер також здійснив перший відомий візит до центрального банку країни з того часу, як десять років тому став президентом, що свідчить про його увагу до економічних питань.

Зони конфліктів

У міру відновлення ліній зв'язку залишаються гострі теми, такі як підтримка Сі Росії. Китайський лідер надав президенту Володимиру Путіну дипломатичну трибуну на великому саміті в Пекіні на початку цього місяця, ігноруючи заклики Байдена до Сі виступити проти війни з росіянами.

Відмова Китаю засудити ХАМАС після його смертельного вторгнення в Ізраїль також є предметом суперечок. Посол Вашингтона в Китаї Ніколас Бернс минулого тижня закликав уряд Сі засудити тероризм ХАМАС.

"Позиція Китаю щодо кризи продовжує розходитися з позицією США, і ця криза, швидше за все, займе важливе місце в порядку денному", - вважають аналітики Eurasia Group.

На думку Доун Мерфі, доцента кафедри стратегії національної безпеки Національного військового коледжу США, зв'язки обох країн з лідерами протилежних сторін конфлікту можуть стати точкою взаємодії.

"Вони могли б об'єднати зусилля всіх сторін, щоб запобігти ескалації конфлікту в більш широку регіональну війну", - сказала вона.

Під час візиту до Вашингтона Ванг знову зустрінеться з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, що стане продовженням дводенних "відвертих" переговорів по Тайваню і Росії, що відбулися минулого місяця на Мальті.

На думку Річарда МакГрегора, старшого наукового співробітника по Східній Азії Інституту Лоуі, то кількість часу, який Ванг витратив на переговори з Салліваном напередодні АТЕС, означає, що зустріч може піднести позитивний сюрприз.

"Ключовим критерієм буде те, чи вдалося Вашингтону переконати Пекін поставити деякі обмежувачі в їх суперництві", - сказав він, - "особливо в плані військового суперництва".

Відносини Китаю і США - останні новини

Відносини Вашингтона і Пекіна досить напружені через низку питань, де вони займають протилежні позиції. США активно підтримують Україну, а Китай продовжує співпрацювати з Росією. Крім того, залишається проблема Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

Водночас Білий дім готує зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, яка може відбутися в листопаді в Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

25 жовтня президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Вашингтоном, оскільки обидві сторони справляються зі своїми розбіжностями та працюють разом, щоб реагувати на глобальні виклики.

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