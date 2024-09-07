Аналітик Аллан Ліхтман, який спрогнозував результат виборів 9 із 10 разів, пояснив, чому має виграти Камала Гарріс.

Американський аналітик Аллан Ліхтман спрогнозував перемогу на виборах США-2024 кандидата від демократичної партії Камали Гарріс, яку нещодавно підтримав президент РФ Володимир Путін.

Ліхтман відомий тим, що передбачив результат практично всіх останніх президентських виборів у США (9 із 10). Він зробив правильний вибір навіть у 2016 році, коли переміг Дональд Трамп, хоча цей варіант розвитку подій мало хто міг передбачити.

Для визначення того, хто ж зможе стати президентом США, він скористався власною системою "13 ключів до Білого дому". Вона складається з низки критеріїв, які підходять тому чи іншому кандидату. У 9 із 13 пунктів Камала Гарріс показала себе краще за Трампа. У неї відсутні конкуренти в правлячій партії, під час виборчої кампанії економіка не перебуває в рецесії, економіка зростає, ВВП на душу населення зріс на 2,1% у 2023 році.

Крім того, демократична партія ухвалює важливі нові закони, і Камалла Гарріс і далі матиме широкий вплив на торгівлю та інші аспекти для зростання перспектив країни.

За словами Ліхтмана, Гарріс не відома якимись серйозними скандалами. Але і не є національним героєм або ж харизматичним персонажем.

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