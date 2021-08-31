Незвичайне весілля зіграли закохані Джонні Пачеко та Хайді Пако з Болівії. Вони одружилися на горі Ільімані.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Церемонія відбулася на висоті майже 6,5 тисячі метрів. Щоб піднятися на вершину, нареченим знадобилося цілих три дні.
Ільімані – найвища вершина в Андах. На ній завжди лежить сніг.
Читайте також"Досі шокований": у Києві наречена заманила коханого на стадіон повінчатися (відео)Разом з тим озвучені перепони не завадили молодятам організувати справжнє свято у звичних для весіль нарядах. Наречена була у весільній сукні та фаті, а наречений – в костюмі з краваткою.
Зазначається, що гостей на весіллі було небагато. Розділити щастя молодих на вершину піднялися свідки церемонії та друг-альпініст, який благословив молодят.
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