Щоб піднятися на вершину, молодятам знадобилося цілих три дні.

Незвичайне весілля зіграли закохані Джонні Пачеко та Хайді Пако з Болівії. Вони одружилися на горі Ільімані.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Церемонія відбулася на висоті майже 6,5 тисячі метрів. Щоб піднятися на вершину, нареченим знадобилося цілих три дні.

Ільімані – найвища вершина в Андах. На ній завжди лежить сніг.

Читайте також"Досі шокований": у Києві наречена заманила коханого на стадіон повінчатися (відео)Разом з тим озвучені перепони не завадили молодятам організувати справжнє свято у звичних для весіль нарядах. Наречена була у весільній сукні та фаті, а наречений – в костюмі з краваткою.

Зазначається, що гостей на весіллі було небагато. Розділити щастя молодих на вершину піднялися свідки церемонії та друг-альпініст, який благословив молодят.

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Автор: Катерина Шварц