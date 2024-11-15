Угорщина скоротить свої військові витрати, хоча саме збільшення цих витрат Трамп вимагає від Європи.

Угорщина планує скоротити витрати на оборону з наступного року, хоча саме нарощення військових витрат було однією з головних вимог Дональда Трампа до союзників по НАТО. Про це пише Bloomberg.

Так, через бюджетні проблеми Угорщина планує знизити військові витрати до менше ніж 2% ВВП, хоча на цей рік витрати становили 2,2%.

"Ця зміна різко контрастує з рівнями витрат у деяких інших східноєвропейських членах НАТО, таких як країни Балтії чи Польща, які виділяють понад 3% ВВП на свої війська через загострення проблем безпеки після вторгнення Росії в Україну в 2022 році", – пише Bloomberg.

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Також примітним є те, що угорський прем’єр Віктор Орбан має досить дружні стосунки з Дональдом Трампом, який неодноразово критикував Європу за недостатні видатки на оборону.

Як зазначає Bloomberg, Орбан намагається вивільнити кошти на оборону для фінансування інших витрат напередодні загальних виборів 2026 року, оскільки його правляча партія відстає в опитуваннях від опозиції. Це відбувається на тлі заморозки субсидій з бюджету Європейського Союзу та спаду угорської економіки.

Уряд Орбана збільшував військові витрати, починаючи з 2018 року, коли Угорщина витрачала лише 1% ВВП на оборону. Від того часу країна закупила багато зброї, включно з новими танками Leopard, винищувачами Gripen та системами ППО.

Трамп вимагає від Європи зміцнити оборону

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово критикував європейських союзників Америка через недостатні витрати на власну оборону і зловживання американською оборонною "парасолькою". У певний момент він навіть погрожував вивести США з НАТО, якщо європейські країни не збільшать військові витрати.

Примітно що Дональд Трамп та Віктор Орбан неодноразово висловлювали підтримку одне одному та засипали компліментами.

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