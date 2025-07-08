Індія замовила кілька десятків нових французьких винищувачів Dassault Rafale.

Індія втратила один винищувач Rafale, але інцидент стався через технічну несправність і не був пов'язаний з діями пакистанської армії.

Про це з посиланням на генерального директора Dassault Aviation Еріка Трапп'є повідомляє ThePrint. Інцидент стався "‎на висоті понад 12 000 метрів під час тривалої тренувальної місії, без участі противника"‎, йдеться у заяві.

Раніше Ерік Трапп'є вже спростував заяви Пакистану щодо збиття трьох літаків Rafale під час операції "‎Сіндур"‎, назвавши ці заяви "‎неточними і необґрунтованими"‎.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про те, що китайці намагаються зірвати продажі винищувачів Rafale, пропонуючи країнам свої винищувачі.

Як стало відомо, КНР розгорнула цілу інформаційну кампанію, ціллю якої є дискредитація Rafale. У французькій розвідці з'ясували, що наративи щодо технологічної переваги китайських винищувачів розповсюджували понад 1000 облікових записів.

Самі китайці назвали звинувачення "безпідставними чутками та наклепом".

Операція "‎Сіндур"‎ – довідка УНІАН

"Сіндур" – індійська військова операція на території Пакистану, що почалася 7 травня 2025 року з ракетних ударів по пакистанській інфраструктурі і території пакистанського Кашміру. Причиною операції Індія назвала теракт у Пахалгамі, жертвами якого стали 26 осіб.

Принаймні кілька індійських літаків дійсно могли бути збитими Пакистаном, хоча, як тепер відомо, серед них не було винищувачів Rafale.

Відомо, що під час конфлікту пакистанські літаки запускали ракети великої дальності PL-15E, носіями яких виступають китайські винищувачі J-10C, а також JF-17 спільної пакистано-китайської розробки. Дальність цієї ракети становить 145 км.

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