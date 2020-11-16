Про причини відставки не повідомляється.

Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку.

Читайте такожТиха окупація: так звані "миротворці" РФ вже встановили 25 постів у КарабасіПро це повідомила прес-секретар МЗС Вірменії на своїй сторінці в Facebook.

Вона опублікувала фотографію заяви та повідомила, що Мнацаканян подав заяву про відставку.

Як відомо, Зограб Мнацаканян був призначений міністром закордонних справ Вірменії у травні 2018 року за пропозицією прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Війна в Нагірному Карабасі: загострення восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшні втрати, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби домогтися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Домовленість про завершення війни в Карабасі

Увечері 9 листопада після серії військових успіхів ЗС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі.

Згідно з домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами та тілами загиблих. Розблокуються всі економічні та транспортні зв'язки регіону.

Республіка Вірменія до 15 Листопада повинна повернути Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, А до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпати місто Шуша.

За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Довідка УНІАН. У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Тоді Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і 7 прилеглими районами, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Людмила Жерновська