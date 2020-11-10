Протести в Єревані почалися після підписання угоди про припинення боїв в Нагорному Карабасі.

Протестувальники біля будівлі парламенту Вірменії в Єревані побили спікера Національних зборів Арарата Мірзояна.

Між охоронцями Мірзояна і демонстрантами сталася сутичка. Під час неї спікер перебував в автомобілі, передає РБК.

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Протестувальники оточили автомобіль, витягли звідти Мірзояна і побили.

Після цього в бійку втрутилася охорона спікера і військові. Мірзояна знову помістили в автомобіль, про його стан не повідомляється.

Як пише видання Arminfo, Мірзоян перебував в автомобілі з дітьми. На місце події прибула машина швидкої допомоги, але деякий час лікарі не могли підійти до потерпілого.

Пізніше News.am повідомив, що спікер парламенту перебуває в лікарні.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Олександр Топчій