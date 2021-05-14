Пашинян звернувся до президента РФ щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян звернувся до президента Росії Володимира Путіна щодо надання допомоги відповідно до вірмено-російського договору. Йдеться, зокрема, й про військову допомогу.

"Інформація у пресі про те, що обговорення за цим питанням не було, стосується учорашньої телефонної розмови, під час якої було обговорення про те, що азербайджанські війська відійдуть упродовж ночі, однак оскільки цього не сталося, сьогодні вранці вже офіційно звернулися до Російської Федерації", - цитує "Радіо Азатутюн" заступника голови Національних зборів Вірменії, депутата правлячої фракції "Мій крок" Алена Симоняна.

Щодо того, чому крім звернення в ОДКБ виникла необхідність також звернутися до Росії віце-спікер сказав, що "на даному етапі залучені всі важелі та дипломатичні канали для якнайшвидшого розв'язання питання".

Читайте такожМакрон вірменською мовою закликав Азербайджан вивести війська з Вірменії"Ми вважаємо неприйнятною будь-яку проблему, пов'язану навіть з одним кілометром суверенної території Республіки Вірменія", - зазначив Симонян.

Офіційного повідомлення від уряду Вірменії поки що не надходило.

Ситуація у Вірменії

За словами Нікола Пашиняна, військові Азербайджану 12 травня здійснили "диверсійне просування" - перетнули кордон в районі озера Севлич і заглибилися територією країни на 3,5 км.

Міністерство закордонних справ Азербайджану стверджувало, що армія займає позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року - раніше вони нібито були недоступні через погодні умови.

З метою негайного залучення механізму екстрених консультацій в ОДКБ у зв'язку з ситуацією на вірмено-азербайджанському кордоні раніше сьогодні виконувач обов'язків прем'єр-міністра направив листи чинному голові Ради колективної безпеки ОДКБ, президенту Таджикистану Емомалі Рахмону та керівникам інших держав-членів ОДКБ.

Учора пізно ввечері з ініціативи вірменської сторони лідери Вірменії та Росії провели телефонну розмову щодо ситуації. Сьогодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Пашинян не просив Путіна про допомогу.

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Автор: Катерина Комолова