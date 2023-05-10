Ватажок бойовиків безпосередньо погрожував французькому лідеру.

Ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин знову сказився. Цього разу його розлютив французький парламент, який оголосив його найманців терористичною організацією, а в середу він безпосередньо погрожував президенту Франції Еммануелю Макрону.

Видання Politico пише, що відповідаючи на питання російських журналістів, Пригожин заявив, що "Вагнер" рятував людей в Центральній Африці, де міцно закріпився і витіснив французьку присутність в регіоні, від французьких солдатів, які "просто знущалися з них".

"З цих гнилих ротів плоскогубцями можна вирвати гнилі зуби. Ми можемо вирвати зуби Макрону і взагалі всім, хто розповідає хвороботворну гидоту (про Вагнера)", - заявив Пригожин.

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ПВК "Вагнер" на війні проти України - останні новини

У вівторок французькі законодавці закликали ЄС зареєструвати Вагнера в списку терористичних груп блоку і застосувати додаткові правові інструменти, щоб зробити фінансову діяльність Вагнера в Європі неможливою. ЄС запровадив санкції проти самого Пригожина у квітні 2022 року.

Найманці Вагнера взяли активну участь у повномасштабному вторгненні Кремля в Україну, попри тривалий публічний політичний конфлікт між Пригожиним і російськими військовими.

Воєнізоване угруповання в основному бере участь у битві за Бахмут, яка зайшла в глухий кут. "Вагнерівці" записали безліч відеороликів, на яких відображені тортури і навіть обезголовлення військовополонених. У квітні два колишніх вагнерівських командира і колишні ув'язнені зізналися у вбивстві українських мирних жителів і дітей за наказом Пригожина. У 2022 році найманці записали відео, на якому нібито стратили кувалдою власного солдата, звинувативши його в пособництві українським силам.

У вівторок, 9 травня 2023 року, парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

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