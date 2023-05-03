Це не вигідно для репутації Білого дому, додав він.

Президент України Володимир Зеленський дізнався про витік секретних документів американської розвідки зі ЗМІ.

В інтерв'ю The Washington Post він розповів, що не мав жодних розмов з Білим домом про масовий витік надсекретних документів. "Я не отримував інформацію ні від Білого дому, ні від Пентагону заздалегідь. У нас не було такої інформації. Це безумовно погана історія", - сказав Зеленський.

Президент сказав, що витік невигідний для України, а також для репутації Білого Дому та Сполучених Штатів Америки. На питання, чи не призвело це до ослаблення довіри між країнами, Зеленський відповів: "Я не можу ризикувати нашою державою".

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Президент сказав, що демонстрація особистих почуттів не варта потенційної шкоди підтримці США. "Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я б сказав усім, що я про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі несемо відповідальність", - додав він.

Витік документів Пентагону: що відомо

Як відомо, в квітні в соціальних мережах оприлюднили американські секретні файли, які стосувалися війни в Україні, а також містили оцінки іноземних розвідок по ряду інших країн.

The New York Times пише, що в документах є інформація про небезпеку для протиповітряної оборони України через брак боєприпасів. Також в них містяться дані про те, що розвідка США нібито прогнозує Україні "скромний успіх" у контрнаступі.

За даними CNN, після цього витоку Україна змінила свої плани щодо військових операцій. При цьому в Міністерстві оборони України кажуть, що витік документів Пентагону - суміш правдивої та неправдивої інформації.

13 квітня Федеральне бюро розслідувань затримало 21-річного співробітника 102-го розвідувального крила Військово-Повітряних сил Національної гвардії США в Массачусетсі Джека Тейшейру.

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