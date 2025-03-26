Витік секретних даних з чату Signal: в Politico розкрили, як насправді відреагував Трамп

Справжня реакція американського лідера на цей інцидент значно відрізнялася від публічної, стверджують джерела.

Президент США Дональд Трамп був розлючений, коли дізнався про витік секретної інформації про авіаудари по Ємену з чату в Signal, куди випадково додали редактора видання Atlantic Джеффрі Голдберга, пише Politico.

Три анонімні джерела розповіли виданню, що справжня реакція Трампа була значно бурхливішою за публічну. Голдберга у чат помилково додав радник з нацбезпеки Майк Волц. Трамп підозрює, що той міг зберегти номер журналіста на своєму телефоні.

"Президент був розлючений тим, що Волц міг бути настільки дурним", - сказав один зі співрозмовників.

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Втім, публічно Трамп став на захист свого радника, сказавши, що той "засвоїв урок".

В оточенні Трампа вважають, що інцидент з витоком даних для Волца ще не вичерпаний. Один зі співрозмовників зазначив, що ця подія ускладнила відносини радника з нацбезпеки з найближчим оточенням президента.

Крім того, як пише Politico, Трамп "має образу" на видання Atlantic через його статтю, у якій із посиланням на анонімні джерела стверджували, що Трамп назвав американців, загиблих на війні, "лохами та невдахами".

Витік даних з чату у Signal топчиновників США: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, топпосадовці США обговорювали удари по Ємену в Signal у чаті, до якого випадково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга. Обговорення містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг оприлюднив цю переписку.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про те, що члени його команди національної безпеки додали редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга в чат у Signal, а міністр оборони США Піт Хегсет взагалі заперечив обговорення військових планів у чаті.

З’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп може звільнити свого радника із національної безпеки Майка Волца через витік даних із надсекретного чату в Signal. Як повідомили американські посадовці на умовах анонімності, звільнення може відбутися упродовж двох наступних днів. Інші співрозмовники в Білому домі стверджують, що радник Трампа має сам піти у відставку, аби "президент не опинився в поганому становищі".

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