Нові докази проти Тейшейри "посилюють ризики", вважає прокуратура.

Член Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у причетності до гучної справи про витік даних Пентагону, міг ділитися конфіденційною інформацією з іноземними громадянами, пише The Washington Post.

Під час чергового судового засідання у справі прокуратура представила нові докази проти Тейшейри, "які посилюють ризики для національної безпеки та громадської безпеки, про які уряд вказував раніше".

Так, спливло, що 21-річний військовослужбовець ділився конфіденційними даними з іноземними громадянами, а його поведінка ще за кілька місяців до пред'явлення йому звинувачення викликала занепокоєння у його колег.

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За версією прокурорів, в онлайн-чатах Тейшейра хвалився тим, що володіє і може ділитися секретною інформацією. В одній з таких Інтернет-спільнот, було більше 150 користувачів, в тому числі – іноземці.

"Знати про те, що відбувається, більше, ніж будь-хто, — це круто. ... Створення блогу було б еквівалентно тому, що зробила Челсі Меннінг (військовослужбовиця США, причетна до витоку інформації з дипломатичних листувань, що потрапили у WikiLeaks – УНІАН)", – писав підозрюваний в одному з чатів в листопаді.

Обвинувачення стверджує, що все це показує, що Тейшейра діяв навмисно і розуміючи потенційні юридичні наслідки своїх дій.

Також з матеріалів справи випливає, що у вересні Тейшейра був оштрафований за явне недотримання правил використання секретних систем. Його колеги помітили, що він робив "нотатки про секретну розвідувальну інформацію". Через місяць, свідчать внутрішні документи ВВС, його запідозрили в тому, що він "потенційно ігнорує наказ про припинення протиправних дій". На цьому тлі йому було наказано "припинити будь-яке глибоке занурення в секретну розвідувальну інформацію і зосередитися на своїй роботі". У січні до нього знову були претензії – його колеги помітили, що він "переглядав контент, який не мав стосунку до його основних обов'язків і мав стосунок до сфери розвідки".

Обвинувачення також зосередилося на його минулому і виявило, що його відсторонили від навчання у школі після розмови про зброю, "коктейлі Молотова" та расові погрози. Аналіз його соцмереж показав, що він підтримував масові стрілянини, як спосіб "вибракування недоумкуватих", а при обшуках в його будинку виявили зброю.

Прокуратура також заявила, що Тейшейра міг знищити частину доказів своїх злочинів. Серед іншого, він видаляв листування і просив онлайн-друзів "нічого не говорити" і "видалити всі повідомлення".

Витоки Пентагону - що потрібно знати

У квітні в мережу просочилися десятки суворо засекречених документів, що розкривають конфіденційну інформацію, призначену для вищих керівників Збройних сил і розвідки США. Деякі з них стосувалися війни в Україні, поставок зброї Києву, оцінок втрат у російсько-українській війні та іншого.

13 квітня стало відомо, що був заарештований 21-річний Джек Тейшейра, який працював IT-фахівцем на військовій базі в Кейп-Код в штаті Массачусетс. Його звинуватили в тому, що він ділився оцінками американської розвідки та іншою конфіденційною інформацією в соціальній мережі Discord, популярній серед гравців у відеоігри. Під час розслідування йому можуть бути пред'явлені додаткові звинувачення. Тейшейрі загрожує до 25 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, Тейшейра почав викладати секретні документи в мережу відразу ж після вторгнення РФ в Україну.

Федеральна прокуратура США вважає, що затриманий продовжує становити загрозу безпеці країни, оскільки він все ще може мати секретні документи, які слідчі ще не знайшли, і іноземні уряди можуть спробувати завербувати його.

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що витік документів Пентагону був вигідний Росії.

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