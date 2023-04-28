Юристи вважають, що Тейшейра також становить небезпеку для суспільства, оскільки володіє декількома видами зброї, а також брав участь в дискусіях про насильство і вбивства в мережі.

Підозрюваний у поширенні секретних даних Пентагону Джек Тейшейра, заарештований ФБР 13 квітня, все ще може мати доступ до іншої конфіденційної інформації.

Як повідомляє Sky News, таку заяву зробили представники Міністерства юстиції США у відповідь на пропозицію Тейшейри про те, щоб його відпустили в будинок його батька в очікуванні суду. Слухання у справі про його затримання відбудеться в четвер в суді Вустера, штат Массачусетс.

Юристи стверджують, що звільнення Тейшейри буде серйозною загрозою для національної безпеки США, оскільки він все ще може володіти інформацією, яку потенційно може розкрити.

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"Збитки, які підсудний вже заподіяв національній безпеці США, величезні. Збитки, якиих підсудний все ще здатний завдати, є екстраординарними", - наголошується в судових документах.

За заявами юристів, Тейшейра також становить небезпеку для суспільства, оскільки володіє декількома видами зброї, а також брав участь в "докладних і тривожних дискусіях про насильство і вбивства" в чаті, куди він зливав документи.

Зокрема, він заявив одному зі співрозмовників, що хотів би перетворити мінівен в "фургон для вбивць".

Також повідомлялося, що Тейшейру відсторонювали від навчання в школі у зв'язку з обговореннями коктейлів Молотова, іншої зброї і расових загроз.

У той же час, люди, які спілкувалися з Тейшейрою в мережі, описували його як людину, яка просто хотіла покрасуватися, ы не мала якихось конкретних політичних чи ідеологічних мотивів.

У прокуратурі додали, що в його будинку були виявлені розбитий ноутбук, Xbox і планшет, оскільки він, очевидно, намагався знищити докази.

Витік з документів з Пентагону - що відомо

На початку квітня в мережі з'явилися документи, що містять секретні дані Пентагону, зокрема, інформацію про позиції ЗСУ та постачання військової техніки від союзників в Україну.

13 квітня ФБР затримало 21-річного військовослужбовця розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетсу Джека Тейшейру за підозрою в зливі документів, він може отримати 15 років в'язниці.

За даними ЗМІ, Тейшейра почав викладати перші документи в мережу з лютого 2022 року, відразу ж після вторгнення РФ в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що витік документів був вигідний насамперед Росії, а головною її метою був підрив довіри між союзниками.

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