За його словами, робочі групи працюють над пошуком формули для мирної угоди.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф висловив упевненість, що компроміс протягом найближчих місяців може бути знайдений, а отже, і мирну угоду між Україною та Росією можна буде укласти до кінця 2025 року, а може й раніше.

"Наші робочі групи займаються цим питанням, і ми сподіваємося, що до кінця року, а можливо, і набагато раніше, нам вдасться знайти формулу для мирної угоди", - пояснив він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання про те, чи варто Україні поступатися територіями, які все ще перебувають під її контролем, Віткофф наголосив, що, на думку президента США Дональда Трампа, вирішувати це можуть виключно самі українці. Також він додав, що це рішення набагато складніше, ніж просто "віддати землю" окупантам.

"Вони [українці] повинні розуміти, які гарантії безпеки, і вони мають право це розуміти. Вони повинні переконатися, що це ніколи не повториться", - сказав Віткофф.

Інші заяви спецпосланника Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами Віткоффа, кремлівський диктатор Володимир Путін "безумовно хоче миру". Бункерний дід нібито доклав достатньо "щирих" зусиль, щоб домогтися діалогу. Про це свідчить і саміт, що відбувся на Алясці.

Крім того, він заявляв про важливий сигнал - про зустріч з українською командою протягом тижня в Нью-Йорку. Після цього Віткофф розповів, що США "спілкуються з росіянами щодня".

