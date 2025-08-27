Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України у США.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів про те, як проходять дипломатичні переговори з Україною і Росією. В інтерв'ю Fox News він заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Я буду зустрічатися з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми спілкуємося з росіянами щодня", - сказав спецпредставник Трампа.

Водночас він висловив упевненість, що зустріч лідерів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбудеться.

"Я думаю, що в кінцевому підсумку ми можемо побачити двосторонню зустріч", - сказав Віткофф. "Моя особиста думка така, що президенту знадобиться місце за столом переговорів для укладення угоди".

Мирні переговори

Раніше Reuters писав, що під час мирних переговорів чиновники Росії та США обговорили кілька енергетичних угод. Таким чином, Москву намагалися стимулювати припинити війну в Україні, а Вашингтон - послабити санкції.

Серед порушених питань - можливість повернення Exxon Mobil у російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", а також можливість закупівлі Росією американського обладнання для проєктів із виробництва СПГ, як-от Arctic LNG 2, який перебуває під західними санкціями.

Також повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо в понеділок провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та європейськими дипломатами, і обговорив зусилля щодо припинення війни в Україні.

