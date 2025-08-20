За його словами, сторони нібито досягли прогресу на шляху до мирної угоди.

На саміті в Анкориджі (штат Аляска, США) Росія майже відразу пішла на поступки. Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф в ефірі Fox News.

"Майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими", - заявив він.

Віткофф також зауважив, що Дональд Трамп і Володимир Путін "фактично досягли прогресу в тому, як ми можемо дійти до мирної угоди". Втім, спецпредставник вважає, що угоду про припинення вогню "дуже і дуже легко зірвати, бо вона не має всіх складових".

"Мирна угода відрізняється. Вона набагато міцніша. І президент почав відчувати на цій зустрічі на Алясці, що у нас було узгоджено багато передумов для мирної угоди, то чому б не домагатися повноцінної мирної угоди? І, звісно, у цьому божевільному світі його критикували за це. Я сидів, дивився на це і, чесно кажучи, дивувався", - заявив він.

Саміт на Алясці - головні новини

Як повідомляв УНІАН, під час саміту на Алясці диктатор Путін вимагав від України вивести війська з Донецької та Луганської областей як умову про припинення війни з боку РФ, однак він сказав Трампу, що заморозить решту лінії фронту, якщо його основні вимоги будуть виконані. Трамп нібито погодився на це.

Колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що під час саміту на Алясці Росія здобула тактичну перемогу, а президент США Дональд Трамп зазнав поразки в іміджевому плані.

