Однак, за його словами, це дуже складний конфлікт.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф розповів про те, як ставиться російський лідер Володимир Путін до можливості укладення мирної угоди. В інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи заявляв Путін на саміті на Алясці, що готовий до миру, Віткофф відповів ствердно.

"Безумовно. На столі є мирна пропозиція. Він дійсно це сказав і, сподіваємося, буде дотримуватися своєї обіцянки", - сказав він.

Віткофф стверджує, що нібито Путін "доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу", зокрема й на саміті на Алясці, однак підкреслив, що "це дуже складний конфлікт".

Відео дня

Також він зазначив, що потрібна особиста присутність Путіна на переговорах для укладення мирної угоди.

Спецпредставник Трампа при цьому знову заявив, що Путін під час саміту на Алясці "фактично визнав, що цієї війни ніколи б не було, якби Трамп був президентом".

США і війна в Україні

Раніше Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо російсько-української війни. Зокрема, він заговорив про можливість введення санкцій і мит не тільки проти Росії, а й щодо України.

При цьому він заявив, що буде домагатися зустрічі між Зеленським і Путіним і сподівається врегулювати війну РФ проти України "дуже швидко".

Тим часом The Hill назвало 5 причин, через які правитель РФ Путін не піде на завершення війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: