В Євросоюзі зареєстровано петицію щодо подвійного громадянства, поділився народний обранець.

В Євросоюзі зареєстрували петицію про заборону подвійного громадянства для росіян в країнах ЄС.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"В ЄС зареєстрували петицію щодо заборони подвійного громадянства для росіян в країнах Європейського Союзу", - написав він.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Бомби супротивника не раз падали на Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн світу вирішили покарати владу РФ за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції. Зокрема, Євросоюз вирішив, що з 12 березня "Банк Росії", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "ВЭБ.РФ" і "Новикомбанк" мають бути відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.

8 березня стало відомо, що Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: