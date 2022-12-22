Зокрема, Україна має бути вільною, незалежною, заможною і захищеною.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що поділяє однакове бачення з президентом України Володимиром Зеленським стосовно здобуття миру в Україні.

Про це Байден сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, яка транслювалася Білим домом в Youtube.

"Я думаю, що ми маємо, ми поділяємо в точності однакове бачення. І це бачення - це вільна, незалежна, заможна і захищена Україна. Ми обоє хочемо, аби ця війна припинилася. І як я казав, вона може завершитися сьогодні, якби Путін мав хоч якусь гідність і правильно вчинив та просто сказав: виводимо (про російські війська - УНІАН). Але цього не відбудеться, цього не відбудеться зараз", - наголосив Байден.

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Президент США повідомив, що сьогодні обговорював з Зеленським як допомогти Україні здобути успіх на полі бою.

"Вона може досягти успіху на полі бою з нашою допомогою і допомогою наших європейських союзників та інших", - сказав Байден.

На його переконання, якщо президент Зеленський буде готовий говорити з росіянами, то це теж говоритиме про його успіх, оскільки він переможе на полі бою.

Також Байден сказав, що не треба недооцінювати вплив, який війна чинить на Росію, а також втрати, яка вона зазнає.

"Я думаю, що Путін два дні тому казав, що це значно складніше, аніж він думав. Він думав, що може зламати НАТО. Він думав, що зможе зламати Захід, він думав, що зможе розірвати Альянс, він дума, що його вітатиме український народ, який говорить на російській - він був неправим, неправим і знову неправим", - сказав Байден.

Водночас, як вважає президент США, як тільки до Путіна дійде, що він не зможе виграти війну, тоді настане час, аби Зеленський перебував у позиції, аби вирішувати, як має завершитися війна.

Заява Зеленського щодо миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що для досягнення справедливого миру не може бути компромісів щодо територіальної цілісності і суверенітету України. Він додав, що для людей, які втратили рідних під час війни, стала важливою помста.

Джо Байден висловив переконання, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує припиняти війну проти України, але він програє.