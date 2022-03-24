Народ України відсвяткує день перемоги, зазначив очільник Литви.

Президент Литви Ґітанас Науседа записав звернення з нагоди місяця з дня початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якому наголосив, що народ його країни підтримує українців у боротьбі з російською агресією.

Звернення оприлюднено у Twitter Науседи.

"Дорогі брати та сестри, шановний Володимире (президент України Володимир Зеленський - Ред.), хоробрий український народе! Місяць тому Росія жорстоко напала на вашу Україну. Сьогодні ви тримаєтеся гордо, твердо та вільно і готові дати відсіч загарбникам!", - наголосив він.

Науседа зазначив, що литовський народ вітає українських героїв.

"Ви, що змагаєтеся за кожну п'ядь своєї землі, є прикладом безсмертного подвигу для всіх нас! Слава України - це те, чим усі захоплюються!", - сказав він.

Президент Литви зазначив, що у всьому світі бачать ганебні дії російських загарбників.

"Їх численні злочини ненавидять і зневажають у всьому світі. Незліченні жертви цієї агресивної війни не будуть забуті. Український народ відсвяткує день перемоги. Ви хоробро боретеся і ви не самі. Кожна волелюбна людина чи країна готова підтримати вас. Литовський народ підтримує вас усіма можливими засобами. Ваша боротьба - це також і наша боротьба. Ваш біль - це наш біль. А ваша свобода - це й наша свобода. За вашу і нашу свободу! Слава Україні!", - наголосив Науседа.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну місяць тому - рано вранці 24 лютого. Ворог спершу кидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема Київ, Чернігів, Харків і Маріуполь.

За даними Офісу генпрокурора, за час агресії РФ станом на 24 березня вже загинули 128 дітей, а 172 неповнолітніх отримали різні поранення.

24 числа генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не відправлятиме війська в Україну та не закриватиме українське небо.

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