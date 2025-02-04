Водночас Трамп має намір укласти угоду з Іраном, щоб Ізраїлю не знадобилась така зброя.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, аби попросити зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану, пише Axios, посилаючись на свої джерела.

За інформацією видання, Трамп та Нетаньягу мають обговорити іранську ядерну проблему. Зокрема Трамп заявив, що спробує укласти угоду з Іраном, завдяки чому Ізраїлю не потрібно буде завдавати таких ударів.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю хотів би мати від Трампа гарантії, що той надасть йому зброю, яка необхідна для атаки по ядерних об'єктах Ірану, якщо переговори не будуть діяти.

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"Питання нормалізації відносин із Саудівською Аравією також, ймовірно, буде порушене. Для Трампа і Нетаньягу мирна угода між Ізраїлем і Саудівською Аравією є коронною", - підкреслили у виданні.

Ізраїль та США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп зняв заборону колишнього президента США Джо Байдена на 2000-фунтові бомби для Ізраїлю. Йдеться про 1800 бомб MK-84, які наразі перебувають у США на зберіганні, однак скоро будуть відправлені до Ізраїлю.

Також стало відомо, що Беньямін Нетаньягу підтримав американського мільярдера Ілона Маска після його скандального жесту рукою. Відомо, що Маск після інавгурації Трампа приклав праву руку до серця, а потім різко скинув її вгору. Такий жест одразу порівняли з нацистським вітанням.

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