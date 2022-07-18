Грузинські опозиціонери скаржаться на наплив росіян через війну в Україні.

Опозиціонери в Грузії вимагають ввести візовий режим з Російською Федерацією. Вимога виникла через масовий в'їзд росіян після 24 лютого, коли РФ розв'язала повномасштабну війну в Україні

Про це пише видання "Новини-Грузія".

Глава "європейських демократів" Ніколоз Вашакідзе заявив, що влада Грузії не говорить про проблему "напливу громадян з ворожої окупаційної держави".

"Вважаю, що в ситуації, що створилася необхідно, щоб опозиція і суспільство жорстко вимагали від влади оприлюднити їх бачення динаміки і управління проблемою. Одним з перших і невідкладних заходів має стати введення візового режиму з Російською Федерацією і радикальне обмеження потоку переїзду до Грузії", – зазначив політик.

Наразі невідомо, скільки росіян переїхали до Грузії після 24 лютого, серед них:

опозиціонер;

активісти, які побоювалися переслідування;

незгодні з політикою влади РФ;

молодь, яка намагається уникнути призову;

громадяни Росії, які побоюються ізоляції країни.

За даними соціологів, станом на початок травня до Грузії переїхали приблизно 40 тисяч росіян. За даними управління туризму Греції, в червні в країну в'їхали 90 тисяч росіян.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 квітня грузинська влада в черговий раз передумали з приводу антиросійських санкцій, заявивши, що підтримувати введені ЄС обмеження проти РФ не стануть.

Цьому передувало повідомлення української розвідки, що Тбілісі налагоджує канал контрабанди з Росією через свою територію. Тоді представники грузинської влади звинуватили Україну в поширенні "брехні" і неприйнятною "дезінформації".

26 червня в порт Батумі прибув танкер, завантажений підсакційними російськими нафтопродуктами.

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