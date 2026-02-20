В Україні вважають, що американці намагаються замаскувати російські вимоги під свої мирні ініціативи.

Створення демілітаризованої економічної зони на Донбасі є нереалістичною ідеєю. Тим паче у форматі спільної українсько-російської адміністрації. Про це пише Kyiv Independent із посиланням на українських чиновників та аналітиків.

Видання нагадує, що під час останнього раунду переговорів у Женеві 17–18 лютого Київ і Москва обговорювали ідею спільної російсько-української цивільної адміністрації для управління демілітаризованою зоною на Донбасі. Пропозиція передбачає виведення як російських, так і українських військ з Донбасу.

За словами поінформованого співрозмовника Kyiv Independent, цю чудернацьку пропозицію висунули представники американської делегації, які продовжують чіплятися за роль нейтрального посередника. Однак українські чиновники, з якими говорили журналісти, не можуть собі уявити навіть просто демілітаризовану зону на Донбасі, не кажучи вже про спільну цивільну адміністрацію.

Нардеп Олександр Мережко, який очолює парламентський комітет у закордонних справах, зауважив, що це все одно означатиме виведення українських військ з Донбасу.

"У цьому суть проблеми. Для нас це неприйнятно. Ми не можемо залишити ці укріплені райони Донецької області та фактично віддати їх", – сказав він.

На думку Мережка, американці, вочевидь, уявляють собі щось на кшталт демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореями. Однак нардеп нагадує, що буферна зона на Корейському півострові є набагато коротшою за нинішню лінію фронту в Україні.

Мережко вважає, що логіка американської пропозиції полягає в тому, щоб так чи інакше задовольнити вимоги Кремля. Просто цього разу американці спробували замаскувати цю мету.

Відтак, оскільки Україна відкидає усі варіанти здачі Донбасу, мирні переговори зайшли у глухий кут, пише Kyiv Independent.

Як писав УНІАН, на думку західних аналітиків, Володимир Путін міг ухвалити остаточне рішення про напад на Україну ще в першій половині 2020 року, коли він здійснив конституційний переворот та призначив себе довічним "президентом".

Американська та британська розвідки ще з весни 2021 року фіксували масове нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму, роблячи прогнози про можливе повномасштабне вторгнення, включно з анексією Донбасу чи навіть захопленням Києва. У листопаді 2021-го директор ЦРУ Вільям Бернс особисто попередив Путіна по телефону про катастрофічні наслідки агресії.

