Економіка Росії увійшла в '‎зону смерті'‎, - The Economist

Російська економіка виснажується швидше, ніж встигає відновлюватися.

Російську економіку буде важко чи навіть неможливо повернути до нормального стану без нової кризи. Про це для The Economist пише науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Прокопенко.

В альпінізмі "‎зоною смерті"‎ називають висоти, кількості кисню на яких недостатньо для тривалої підтримки людського життя. На думку фахівця, сьогодні Росія перебуває саме в такому стані.

Прокопенко вважає, що економіка РФ застрягла в тому, що можна описати як "негативну рівновагу" - вона тримається на плаву, але водночас руйнує власне майбутнє. Експортні доходи Москви падають, а бюджетні прогалини неможливо заповнити додатковими податковими надходженнями.

"У 2025 році економіка зросла лише на 1%. Прогноз на цей рік ще гірший", – вважає спеціаліст.

Вона зазначила, що протягом останніх чотирьох років російська економіка розділилася на дві окремі "метаболічні системи". Перша охоплює військові та суміжні з ними галузі: життєво важливі органи, які отримують пріоритетний потік ресурсів. Ці сектори ростуть, наймають працівників і здійснюють інвестиції. Вони першими отримують доступ до робочої сили, капіталу та імпорту. Друга система містить усе інше - приватний бізнес, малі підприємства, споживчі галузі.

"Загальний обсяг виробництва в Росії за останні три роки зріс на значні 18,3%. Але весь цей ріст – і навіть більше –забезпечив саме військовий сектор", – вважає співробітник Берлінського центру Карнегі.

За словами Прокопенко, найуразливіше місце російської економіки - "паливо", на якому вона працює. Економіка РФ живиться тим, що можна назвати "військовою рентою": бюджетними трансферами на оборонні підприємства, які створюють зарплати та економічну активність. Функціонально це нагадує нафтові прибутки 2000-х років, але є критична відмінність.

Річ у тім, що нафтова рента надходила ззовні: іноземці платили за товарний актив, і ці гроші циркулювали економікою, створюючи реальний мультиплікативний ефект. Водночас військова рента – це внутрішній перерозподіл активів.

"Організм "споживає" власну м’язову тканину для енергії. Це не циклічний спад, який можна виправити грошово-кредитною або фіскальною політикою. Рецесія схожа на втому: відпочинь – і відновишся. Стан Росії радше нагадує гірську хворобу: чим довше перебуваєш на висоті, тим гірше стає, незалежно від відпочинку", – каже спеціаліст.

Економіка Росії – головні новини

У 2025 році бюджетний дефіцит в Росії різко зріс до 5,6 трлн рублів (73 млрд доларів), або 2,6% ВВП. Це найбільший показник з часів пандемії. Цього року витрати на обслуговування державного боргу перевищать сумарні витрати на освіту та охорону здоров’я.

Ціни на нафту підсилюють тиск. Так, у січні нафтові доходи бюджету РФ впали до найнижчого рівня за останні п'ять років. Сукупні доходи від нафти і газу скоротилися на 50% у порівнянні з січнем 2025 року – до 393,3 млрд рублів.

Прибутки російського бюджету від експорту нафти скорочуються через падіння світових цін на "чорне золото", а також через збільшення знижок на російську нафту на тлі західних санкцій та зміцнення рубля щодо іноземних валют.

Експерти кажуть, що хоча раніше Володимир Путін розраховував на пасивність Заходу, яка забезпечувала його військову машину необхідними ресурсами, зростаюча координація заходів щодо скорочення доходів Росії від нафти руйнує цю стратегію. У таких умовах продовження війни неминуче призведе до падіння рівня життя російських громадян.

