Путін у пастці: продовження війни стало для нього безальтернативним, - The Economist

Росія не може перемогти, але мир для Кремля виглядатиме як поразка.

Російський диктатор потрапив у пастку власних амбіцій в Україні. Він не може продовжувати війну через виснаження російської економіки, але не може погодитися на мир, не отримавши бодай щось, що можна буде назвати перемогою. Про це пише The Economist.

"Багато людей очікують, що мирні переговори дадуть йому вихід, оскільки президент Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією. Насправді, цей шлях стає менш імовірним. І навіть якщо мирну угоду буде укладено, наслідки всередині Росії загрожуватимуть економічною та політичною нестабільністю, зруйнувавши плани пана Путіна бути зарахованим до найвидатніших царів історії", - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що Росія за чотири роки досягла мізерних територіальних здобутків в Україні, якщо порівнювати з воєнними здобутками СРСР у Другій світовій війні. І ситуація на фронті не дає причин очікувати, що тут щось принципово зміниться. Росія не може скористатися у повній мірі своєю чисельною перевагою, бо дрони зробили неможливою концентрацію сил на вузькій ділянці фронту для її прориву.

Відео дня

При цьому Росія зазнає важких втрат, які в останні місяці почали перевищувати кількість новобранців. Причому за відсутності класичної мобілізації Росія вимушена купувати рекрутів за дуже великі гроші, бо всі ідейні давно скінчилися. І це на тлі зростаючих проблем в економіці, падіння доходів від нафти і нарощування державного боргу.

Разом з тим ситуація у війні поки що не виглядає для Путіна катастрофічною, тож і не змушує його негайно шукати миру. Як зауважують автори статті, Путін вірить, що ударами по енергетиці він зламає дух українців до спротиву, і що Захід ось-ось покине Україну напризволяще.

"Його найбільша надія може полягати в тому, що Україна, яка сама страждає від серйозної нестачі людських ресурсів та обладнання, зануриться у політичну кризу або залишиться без бійців та зброї раніше, ніж це станеться з Росією. Однак ставка пана Путіна на крах України була програшною протягом останніх чотирьох років, і шанси зменшуються", - пише The Economist.

Відсутність шансів на перемогу в осяжному майбутньому не зупиняє Путіна. І справа навіть не в тому, що він вірить в успіх, а в тому, що закінчення війни може принести Кремлю більше проблем, ніж її продовження.

Видання зазначає, що зараз близько 8% ВВП Росії припадає на військове виробництво, у той час як цивільний сектор переживає важку кризу. Припинення війни і зупинка військових заводів призведуть до значної дестабілізації і без того хворої економіки. А при цьому сотням тисяч солдатів, які повернуться з фронту, треба буде дати роботу.

Крім того, відсутність видимої перемоги після років виснажливої війни з величезними втратами неодмінно викличе суспільне невдоволення, що може становити загрозу владі Путіна.

"Путін не може відмовитися від війни, але ціна її продовження зростає. Якщо його спроби створити більше бойових сил лише ще більше спустошать Росію, це може призвести до кризи. Якщо цього не станеться, Україна та Росія опиняться в пастці конфлікту", – пише The Economist.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за даними західних розвідок, Володимир Путін вірить у свою перемогу на війні та планує продовжувати бойові дії проти України ще приблизно два роки, щоб повністю захопити Донбас.

Також ми писали, що упевненість Путіна в перемозі в значній мірі базується на дезінформації, якою його годує російський Генштаб. Російські війська імітують деякі свої успіхи на фронті, застосовуючи так звану тактику "зайти й вийти": вони короткочасно заходять до невеликих населених пунктів, встановлюють прапори, фотографуються чи знімають відео, а потім залишають ці місця, що створює враження просування ворога без реальних тактичних здобутків.

Вас також можуть зацікавити новини: