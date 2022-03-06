На думку Майкла Макфола, якщо Путін атакує одну із країн НАТО, це стане початком Третьої світової війни.

На думку екс-посла США в Росії Майкла Макфола, президент Джо Байден та конгрес США не впроваджують безпольотну зону над Україною, тому що таке їх рішення буде означати війну Штатів проти Росії.

Про це він заявив в ефірі інформаційного марафону.

Американський чиновник визнає: президент Байден не хоче, щоб американці воювали проти росіян в Україні.

Також він додав, що американці не до кінця розуміють поняття "no fly zone" (безпольотна зона) через достатньо м’який переклад цих слів.

На зауваження ведучого про те, що Росія не обмежиться наступом лише на Україну, адже мета Путіна - повернення НАТО до кордонів 1997, Макфол відповів, що в такому випадку почалася б Третя світова війна.

"Щодо НАТО, це зовсім інше питання. Це червона лінія. Є 5 стаття і я переконаний: якщо Путін атакував би одну із країн НАТО, цей день був би днем Третьої світової війни", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після надзвичайного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі пояснив, чому вони не закриватимуть небо над Україною, зазначивши, що країни-члени мають відповідальність, аби унеможливити загострення війни Росії за межами України. В Альянсі побоюються, що це призведе до повномасштабної війни в Європі із залученням великої кількості країн.

Міністр оборони Олексій Резніков закликає НАТО змінити рішення і закрити повітряний простір над Україною, щоб зробити безпольотну зону над нашою країною.

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