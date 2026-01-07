Чехи у відповідь на скандальну промову спікера парламенту збільшили пожертви для України

В перший день 2026 року чехи пожертвували майже 26,5 тис. євро, а 2 січня задонатили ще більше - 32,35 тис. євро.

Новорічна антиукраїнська промова спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури призвела до зворотнього ефекту, громадяни Чехії збільшили кількість донатів на зброю для України. Про це повідомив Укрінформу лідер чеської ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) Мартін Ондрачек.

Волонтер зазначив, що за перші два дні 2026 року, тобто, після новорічної промови чеського політика, громадяни пожертвували надзвичайно великі суми.

"Окамура опублікував свою промову 1 січня вранці, й того дня ми отримали 780 тис. крон (майже 26,5 тис. євро), 2 січня - 954 тис. крон (32,35 тис. євро) - це надзвичайно високі суми - враховуючи, що ще були різдвяні свята, і багато людей зробили для нас подарунки, які вони надіслали ще в грудні", - розповів Ондрачек.

За його словами, для порівняння, в перші два дні 2025 року суми були значно меншими: 162 тис. крон і 191 тис. крон відповідно.

Ондрачек поділився, що вже не вперше донати зростають, коли на адресу України лунають образи або погрози й це не залежить від того, від кого вони надходять.

Лідер чеської ініціативи зазначив, що в грудні 2025 року було зібрано 61 млн крон на допомогу Україні, що, за його словами, "зовсім не мало". Він поділився, що з точки збору грошей, як правило, січень - найгірший місяць, тоді як грудень - найкращий.

Допомога Україні від Чехії під час війни: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш поділився, що вирішив не скасовувати ініціативу щодо постачання боєприпасів Україні. Водночас, він зазначив, що Чехія не буде вкладати кошти в придбання зброї в рамках цієї програми. Бабіш зазначив, що фінансувати ініціативу мають інші країни. За словами прем'єра, Чехія не буде відправляти своїх військових до України після завершення війни для миротворчої місії.

Також ми писали, що Бабіш не виключив, що Прага могла б підтримати ідею використання російських активів, що заморожені в Європі. Проте прем'єр Чехії підкреслив, що варто врахувати побоювання Бельгії і не надавати фінансових гарантій. Бабіш висловив побоювання, що використання заморожених активів Росії спровокує відповідь з боку Москви, а це може призвести до зриву мирних переговорів. Він вважає, що краще було б залучити позикові кошти на фінансових ринках для допомоги Україні.

