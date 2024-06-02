Він висловив думку, що конфлікт не обмежується тільки Україною, тому Європа має реагувати зовсім по-іншому.

Колишній віце-канцлер і екс-міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель закликав "розтрощити Росію, як колись Радянський Союз".

Як пише видання Bild, з такими словами політик виступив на телебаченні. Також він розповів, чому союзники по НАТО по-різному оцінюють надання Україні зброї та можливості її використання.

"Є різниця між Макроном з одного боку і Шольцем та частиною американців з іншого. Вона в погляді на цю війну", - висловив думку німецький політик.

Відео дня

"Чи повинні ми побоюватися її ескалації і можливості опинитися в ситуації 1914 року, коли в підсумку настане велика війна? Чи це, швидше, ситуація 1938 року? Так, по-моєму, думає Макрон", - сказав Габріель.

Він додав, що якщо Путін переможе, неважливо, на полі бою, чи за столом переговорів, це лише збільшить його апетит і він продовжить.

"Макрон має рацію. Ми бачимо, що вже зараз РФ намагається протистояти Заходу в багатьох інших регіонах. Я вважаю, що цей конфлікт набагато більший, ніж просто Україна. Тому ми повинні реагувати зовсім по-іншому, не тільки військовим шляхом. Ми повинні розтрощити росіян, як це колись вийшло з Радянським Союзом. Тобто технологічно, політично", - наголосив Габріель.

Західні союзники та Україна

31 травня іноземні ЗМІ заявили, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську зброю для ударів по території Росії з обмеженою метою захисту Харкова. Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.

А 28 травня видання Bild повідомило, що США і Німеччина погрожували Україні припинити постачання ракет, якщо вона використає їх для ударів по території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: