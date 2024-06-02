Колишній віце-канцлер і екс-міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель закликав "розтрощити Росію, як колись Радянський Союз".
Як пише видання Bild, з такими словами політик виступив на телебаченні. Також він розповів, чому союзники по НАТО по-різному оцінюють надання Україні зброї та можливості її використання.
"Є різниця між Макроном з одного боку і Шольцем та частиною американців з іншого. Вона в погляді на цю війну", - висловив думку німецький політик.
"Чи повинні ми побоюватися її ескалації і можливості опинитися в ситуації 1914 року, коли в підсумку настане велика війна? Чи це, швидше, ситуація 1938 року? Так, по-моєму, думає Макрон", - сказав Габріель.
Він додав, що якщо Путін переможе, неважливо, на полі бою, чи за столом переговорів, це лише збільшить його апетит і він продовжить.
"Макрон має рацію. Ми бачимо, що вже зараз РФ намагається протистояти Заходу в багатьох інших регіонах. Я вважаю, що цей конфлікт набагато більший, ніж просто Україна. Тому ми повинні реагувати зовсім по-іншому, не тільки військовим шляхом. Ми повинні розтрощити росіян, як це колись вийшло з Радянським Союзом. Тобто технологічно, політично", - наголосив Габріель.
Західні союзники та Україна
31 травня іноземні ЗМІ заявили, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську зброю для ударів по території Росії з обмеженою метою захисту Харкова. Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.
А 28 травня видання Bild повідомило, що США і Німеччина погрожували Україні припинити постачання ракет, якщо вона використає їх для ударів по території Росії.