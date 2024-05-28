До цього закликають депутати бундестагу і з правлячої коаліції, і з опозиції.

Депутати німецького бундестагу з правлячої коаліції та опозиції закликають зняти обмеження для України на удари західною зброєю по об'єктах у РФ, пише DW.

Зокрема, експерт з питань оборони Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреас Шварц заявив, що заборона для України використовувати передані їй озброєння для ураження цілей на російській території дає перевагу Росії, і Путін її "холоднокровно використовує".

При цьому депутат нагадав, що сама Росія завдає масштабних ударів по цивільних об'єктах у Харкові.

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"Там російська армія з території Росії абсолютно спокійно обстрілює друге за величиною місто України, тому що в тієї немає достатніх засобів ППО, а в української армії зв'язані руки за межами державного кордону", - зазначив він.

Він назвав обмеження на використання західної зброї "очевидно слабким місцем" у стратегії союзників України.

"Ми повинні переосмислити і прийняти ідеї генерального секретаря НАТО Столтенберга, щоб Україна могла також атакувати позиції на російській території, з яких атакують її", - упевнений німецький політик.

Аналогічну думку висловив політик з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Йоханн Вадефуль, який ще рік тому закликав дозволити Україні атакувати західною зброєю цілі в РФ.

"Ми повинні чітко розуміти, що Україна обороняється від російської агресії на основі міжнародного права і їй дозволено використовувати зброю і на території Росії", - наголосив німецький політик, додавши, що обмеження для України "допомагають тільки Росії". Одночасно він заявив про необхідність поставити Києву німецькі далекобійні крилаті ракети TAURUS, що наразі відкидає канцлер ФРН Олаф Шольц.

Чи дозволять Україні бити західною зброєю по території РФ

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні та відкидає заклики до використання зброї, що постачається, на території РФ.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг посилив свої зусилля, щоб закликати союзників зняти обмеження на ураження цілей у Росії.

"Коли ми постачаємо зброю в Україну, вона фактично вже не наша. Вона належить українцям, і вони мають право на самооборону, включно з ураженням законних військових цілей за межами України - на території Росії", - сказав Столтенберг на Парламентській асамблеї НАТО в Болгарії.

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