Для оголошення перемир'я згода України не потрібна, - Пєсков

Речник Кремля каже, що рішення Путіна буде реалізовуватися в будь-якому разі.

У Кремлі вважають, що для реалізації перемир'я до 9 травня реакція України не потрібна, мовляв, достатньо лише рішення російського президента Володимира Путіна. Про це журналістам сказав його прессекретар Дмитро Пєсков, пишуть російські медіа.

У четвер, 30 квітня, його запитали, як президент України Володимир Зеленський повинен відреагувати на пропозицію Путіна про перемир'я до дня перемоги у німецько-радянській війні.

"Для оголошення Росією перемир'я до дня перемоги не потрібна реакція Києва, це рішення Путіна, і воно буде реалізовуватися", - відповів Пєсков.

"Перемир'я" в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, 29 квітня Путін повідомив Трампу про готовність "оголосити перемир’я на період дня перемоги". Як сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков, Трамп позитивно оцінив нещодавно оголошене Росією Великоднє перемир'я, і у зв'язку з цим Путін захотів оголосити перемир'я і на період святкування дня перемоги. Ушаков стверджує, що Трамп "активно підтримав цю ініціативу".

Президент Зеленський відреагував на пропозицію Путіна про перемир’я на 9 травня. Він зауважив, що доручив зв’язатись із командою президента США і з'ясувати деталі російської пропозиції. Мовляв, "про що конкретно йдеться - про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше".

Речник Кремля Пєсков 30 квітня повідомив, що в Росії поки не визначилися, скільки часу діятиме "перемир'я на день перемоги". "Мова йде про День перемоги, але коли саме перемир'я набере чинності і коли саме припинить дію, це вирішуватиме президент. Поки що цього рішення щодо конкретних деталей ще не ухвалено", – заявив прессекретар.

