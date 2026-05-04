Росія оголосила про перемир'я на 8–9 травня та пригрозила Україні

У Москві зробили "попередження" для цивільного населення та співробітників іноземних дипломатичних представництв в Україні.

Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемир'я на 8-9 травня 2026 року. Відповідну заяву зробили в Міноборони РФ.

"Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації В.В. Путіна, 8 – 9 травня 2026 р. оголошується перемир'я на честь святкування Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад", – йдеться в повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

При цьому там пригрозили Україні ударами у разі спроб зірвати "святкування".

"Збройні Сили Російської Федерації завдадуть у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва. Росія, незважаючи на наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто", – додали в Міноборони РФ.

В Україні заяву Москви наразі не коментували.

Перемир'я на 9 травня

Вперше про готовність Росії ввести перемир'я на 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив наприкінці квітня під час своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом. Тоді в Кремлі говорили, що американський лідер таку ідею підтримав.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна прагне миру і забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.

Тим часом рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для оголошення перемир'я згода України не потрібна. Мовляв, достатньо лише волі правителя РФ.

