Радник американського президента зауважив, що Дональд Трамп ясно висловив своє бажання завершити війну РФ проти України.

Половина світу намагається допомогти президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу завершити війну, яку РФ веде проти України. Про це в етері Fox News заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц.

Журналісти зачитали Волцу інформацію, наведену в матеріалі видання Reuters, яке, посилаючись на два російських джерела, писало, що Москва розглядає ОАЕ і Саудівську Аравію як можливе місце зустрічі кремлівського правителя Володимира Путіна із президентом США Дональдом Трампом.

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Радник американського президента зазначив, що він не може нічого підтвердити або спростувати. Також він наголосив, що був би "дуже обережним" із тим, щоб дослухатися до російських джерел.

Волц зауважив, що Дональд Трамп ясно висловив своє бажання завершити війну РФ проти України.

"Що дивно, половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. І ми отримуємо різні звернення, але сьогодні мені нема чого підтвердити або повідомити", – заявив Майк Волц.

Трамп і війна в Україні

Як відомо, ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово говорив, що якби він був президентом, РФ не розпочала би повномасштабну війну проти України. Він також обіцяв завершити війну за 24 години, але згодом визнав, що це питання значно важче, ніж він думав.

Днями Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні угоду – доступ до українських корисних копалин в обмін на майбутню допомогу. CNN пише, що Україна має одні з найбільших у світі родовищ графіту, літію, титану, берилію та урану. І за класифікацією США, вони належать до критично важливих мінералів.

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