Якщо союзники продовжать підтримувати Україну, вона продовжить триматися.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що Франція продовжить підтримувати Україну у війні з Росією, і висловив впевненість, що з допомогою союзників українці зможуть витримати натиск росіян. Про це він сказав в інтерв’ю BFMTV з приводу свого 100-денного перебування на посаді.

"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – сказав французький прем’єр.

При цьому Атталь заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною.

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"Так, війна має свою ціну, але перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну", - заявив він.

Говорячи про наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни, у випадку перемоги Росії, Атталь вказав, зокрема, на продовольчу інфляцію та імміграцію.

Війна в Україні - думки союзників

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на останні невдачі України на фронті, все ще вірить, що перемога України у війні проти Росії можлива.

Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна ще виграти війну з Росією і заявив, що союзники зі своєї сторони мають зробити все можливе, щоб цього досягти.

Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні "не буде короткою", і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

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