'Нам потрібен кінець війни': Зеленський закликав Трампа не вірити 'іграм' Путіна

Президент України заявив, що без жорстких гарантій безпеки Москва використає перемир’я для нового наступу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна перебуває на "початку кінця", але застеріг США від довіри до переговорної тактики Кремля.

В інтерв’ю Financial Times український лідер наголосив, що без жорстких гарантій безпеки будь-яке припинення вогню дозволить Москві перегрупуватися для нового наступу.

Зеленський прямо звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом розгледіти "ігри" російського правителя Володимира Путіна:

"Я бачу це, бо вони дуже погані актори. Вони граються з Трампом і граються з усім світом. Ось так воно є… Путін вважає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні – він поганий актор".

"Нам не потрібна пауза"

Президент відкинув твердження Москви, що Київ нібито використає перемир’я для перегрупування.

"Це демагогія та брехня… Пауза потрібна їм не менше, ніж нам", – наголосив він.

За словами Зеленського, Росія мобілізує до 40 тисяч військових щомісяця і зазнає значних втрат. Президент наголосив:

"Україні потрібне припинення вогню – вчора, сьогодні, завтра… Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни".

Він також заявив, що, за оцінками української розвідки, просування РФ у 2025 році коштувало "в середньому 167 людей на кілометр окупованої території".

Тиск на Москву

Президент заявив, що тиск Вашингтона на Київ із вимогою поступок наразі сильніший, ніж на Москву, але висловив сподівання, що позиція США зміниться.

Він закликав посилити санкції, зокрема проти "тіньового флоту" та енергетичного сектору РФ.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і США тиснутимуть на Росію та зупинять Путіна. Але я покладаюся передусім на громадян України, нашу армію, наше виробництво".", – сказав Зеленський.

Україна нарощує власне виробництво озброєнь. За словами глави держави, українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" вже успішно уразили великий завод з виробництва ракет у глибині Росії.

Водночас Зеленський застеріг, що перемир’я без гарантій безпеки несе "великі ризики":

"Війна може розпочатися знову. Припинення вогню може зірватись".

Війна в Україні - перспективи миру

Як повідомляв УНІАН, Зеленський звернувся до українців з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Президент згадав у своїй промові і про мирні переговори з Росією. Він зазначив, що всі хочуть, аби війна закінчилася. Водночас президент заявив, що "ніхто не дозволить, аби закінчилася Україна".

Financial Times пише, що Зеленський звернувся до європейських лідерів з проханням офіційно назвати конкретну дату вступу України до Євросоюзу. Він також заявив, що сподівається на максимально швидкий процес і не виключив, що це буде 2027 рік.

