Трамп, схоже, не розуміє, що Путін не готовий припинити військові дії, зазначає аналітик.

Російський лідер Володимир Путін затягує переговори щодо війни в Україні, розраховуючи на те, що президент США Дональд Трамп врешті-решт самоусунеться від участі у припиненні конфлікту і відмовиться від підтримки України. Про це пише Емі Найт у статті для The Wall Street Journal.

Як нагадує Найт, після всіх спекуляцій про те, як Путін відреагує на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі, не дивно, що Путін відмовився, відправивши замість себе делегацію низького рівня.

"Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, Путін пішов би на величезну поступку - і здався б слабким - якби зустрівся з Зеленським. Що ще важливіше, зустріч між ними, на якій Трамп також запропонував йому бути присутнім, не принесла б багато чого. Путін насолоджується роллю лідера воєнного часу і сповнений рішучості продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде змушена стати "дружнім" сусідом", - пише вона.

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Як стверджує Найт, головна проблема в позиції США полягає в тому, що Трамп, схоже, не розуміє, що Путін не готовий припинити військові дії, оскільки насолоджується цим конфліктом.

Путін прагне до того, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої розвідувальної інформації в Україну, і російські війська отримали можливість вийти за рамки свого повільного наступу і захопити більше української території, вважає вона:

"З цією метою Путін продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання і взагалі піде від конфлікту".

Трамп має ясно дати зрозуміти Путіну, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню і не відмовиться від своїх вимог, США продовжать надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, підкреслює Найт.

Війна в Україні - новини

Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, Путін упевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що Путін навряд чи запропонує Дональду Трампу якісь значущі поступки під час телефонної розмови двох лідерів.

Як зазначає видання, зусилля США з нав'язування припинення вогню, схоже, досягли кульмінації, і чиновники в Європі не впевнені, чи буде Трамп посилювати тиск на Росію або просто "перейде до наступного виклику, якщо зазнає невдачі".

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