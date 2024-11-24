Єменським чоловікам обіцяють роботу з високою зарплатою і навіть російське громадянство, однак після прибуття в країну їх насильно відправляють на фронт.

Росія обманом завербувала вже сотні єменських чоловіків для участі в бойових діях в Україні через компанію, пов'язану з повстанським угрупованням хуситів. Єменські новобранці, які вирушили до Росії, розповіли Financial Times, що їм обіцяли роботу з високою зарплатою і навіть російське громадянство. Однак коли вони прибули в країну, їх насильно призвали в російську армію і відправили на передову в Україну.

"Поява в Україні різношерстої групи єменських найманців - здебільшого недобровільних - показує, як конфлікт дедалі більше втягує в себе солдатів з-за кордону в міру зростання втрат і спроб Кремля уникнути повної мобілізації... Єменська кампанія з вербування також підкреслює, що Росія дедалі більше зближується з Іраном і союзними йому бойовими угрупованнями на Близькому Сході", - пише FT.

Єменські найманці - що відомо

У контрактах, підписаних єменцями, і які має у своєму розпорядженні FT, вказана компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком Хуті. При цьому в реєстраційних документах компанія значиться як туроператор і роздрібний постачальник медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Відео дня

При цьому, як зазначає FT, вербування єменських солдатів, судячи з усього, почалося ще в липні. Так, один із контрактів на вербування було датовано 3 липня і підписано керівником центру відбору солдатів-контрактників у Нижньому Новгороді.

Один із новобранців на ім'я Набіль розповів FT, що він входив до групи з приблизно 200 єменців, призваних у російську армію у вересні після прибуття до Москви.

За його словами, хоча деякі з них були досвідченими бійцями, багато хто не мав військової підготовки. Він зазначив, що їх обманом змусили приїхати в Росію і підписати контракти, які вони навіть не могли прочитати.

Набіль сказав, що його заманили обіцянками вигідної роботи в таких галузях, як "безпека" та "інженерія", і він погодився, сподіваючись заробити достатньо для завершення навчання. Однак натомість за кілька тижнів він разом із чотирма іншими єменцями опинився на фронті в Україні, вбраний у військову форму з російськими розпізнавальними знаками.

"Ми піддаємося бомбардуванням. Міни, безпілотники, риємо бункери... У нас немає навіть п'яти хвилин на відпочинок, ми так втомилися", - сказав один із чоловіків на відео, яке є в розпорядженні FT, додавши, що один із їхніх соратників намагався накласти на себе руки й його доправили в лікарню.

Також єменці скаржилися на відсутність зимового одягу.

Ще один єменець, Абдулла, розповів, що йому обіцяли премію в 10 000 доларів і 2 000 доларів на місяць, а також російське громадянство за роботу в Росії на виробництві безпілотників.

Однак натомість його групу силоміць доправили з аеропорту на об'єкт, розташований у п'яти годинах їзди від Москви, "де чоловік, який розмовляв простою арабською мовою, вистрілив із пістолета над їхніми головами, коли вони відмовилися підписати контракт про прийом на роботу, який був складений російською мовою".

Потім новобранців посадили на автобуси до України, провели елементарну військову підготовку і відправили на військову базу під Ростовом, недалеко від українського кордону.

Росія використовує військових КНДР у війні в Україні

За даними розвідки Південної Кореї, зараз у Курській області РФ перебувають близько 10 900 військовослужбовців із КНДР. Ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу і підрозділу морської піхоти.

При цьому, за даними міноборони США, північнокорейські військові ще не брали участі в бойових діях.

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