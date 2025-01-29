'Хижак і лицемір': донька Кеннеді виступила проти призначення кузена міністром охорони здоров'я

Вона заявила, що її двоюрідний брат сповідує принципи та переконання, що можуть зашкодити охороні здоров'я у США.

Донька 35-го президента США Джона Ф. Кеннеді Керолайн закликала сенаторів відхилити кандидатуру свого двоюрідного брата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я і соціальних служб.

Як пише CNN, у листі до сенаторів донька Кеннеді назвала свого родича "хижаком" і заявила, що відчуває моральний обов’язок висловитися щодо його ймовірної посади. Вона також описала "тривожну поведінку" кузена, зокрема його суперечливі погляди на вакцини та "залежність від уваги і влади".

"Я знаю Боббі все своє життя. Не дивно, що він тримає хижих птахів як домашніх улюбленців, адже сам Боббі - хижак", - сказала Керолайн Кеннеді.

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Вона пригадала, що багато років тому Кеннеді-молодший "складав курчат і мишей у блендер, щоб згодувати своїм птахам". Його підвал, гараж і кімната в гуртожитку були місцем, де можна було дістати наркотики, а атмосфера там була "сценою відчаю і насильства".

Водночас Керолайн Кеннеді визнала, що її кузен зумів подолати власні залежності. Втім, жінка звинуватила його в лицемірстві.

"Хоча він може заохочувати молоде покоління відвідувати зустрічі анонімних алкоголіків, Боббі залежний від уваги та влади. Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і створюючи послідовників, лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації своїх дітей", - наголосила Кеннеді.

Також вона розкритикувала його за використання сімейної історії у власних інтересах:

"Було нелегко мовчати минулого року, коли Боббі експропріював образ мого батька і відволікся від спадщини президента Кеннеді, щоб просунути свою власну провальну президентську кампанію, а потім принижуватися перед Дональдом Трампом, щоб отримати роботу".

На її думку, Роберт Кеннеді-молодший маніпулює трагедіями їхньої родини для власного піару, що "неприпустимо для людини, яка претендує на відповідальність за питання життя і смерті Америки".

Раніше члени сім’ї Кеннеді дистанціювалися від Кеннеді-молодшого та не підтримували його президентську кампанію. У вівторок Керолайн Кеннеді заявила, що її батькові та дядькові "були б огидні" його погляди.

Як пише Reuters, Кеннеді-молодший давно висловлював сумніви щодо безпечності вакцин, а також очолив антивакцинальну групу "Захист здоров'я дітей". У своїй книзі він звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі в "змові" з Біллом Гейтсом і фармацевтичними компаніями для просування вакцин від COVID-19.

У своїй передвиборчій програмі Кеннеді заявив, що прагне "покласти край хронічним захворюванням", посилити контроль над регуляторними органами США та домогтися видалення фтору з питної води.

Що передувало

Минулого року Роберт Кеннеді балотувався на посаду президента США. Він звинувачував Трампа у зраді прихильників, а той критикував Кеннеді як "найрадикальнішого лівого кандидата в президентських перегонах". Але потім команди обох кандидатів почали посилено обмінюватися компліментами і, за словами співрозмовників Reuters, обговорювали об'єднання зусиль.

Шанси Кеннеді на перемогу швидко зменшувалися - опитування CBS News показало, що його підтримка становить лише 2%. Згодом Кеннеді зняв свою кандидатуру, підтримавши Трампа.

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