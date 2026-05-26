У Путіна зробили нову заяву щодо 'системних ударів' по Києву

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву про загрози "системних ударів" Росії по Києву. За його словами, такі атаки не обов'язково відбуватимуться щодня. Його слова цитують росЗМІ.
"Системність - це не періодичність, це не рівнозначно періодичності", - сказав Пєсков у відповідь на питання, чи збирається РФ завдавати ударів по Києву щодня.
Також він заявив, що в Москві не знають, як США реагують на ці погрози. Прессекретар Кремля додав, що РФ відомо про "деякі офіційні заяви європейських столиць" та представників Євросоюзу в Києві.
Крім того, Пєсков запевнив, що для Кремля "пріоритетом є те попередження, яке було направлено".
Погрози "системних ударів" по Києву - що відомо
Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ РФ анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Також у відомстві цинічно звинуватили українську владу та "західних спонсорів" у порушенні Женевських конвенцій та Конвенції про права дитини.
У МЗС РФ додали, що об'єкти, які збирається атакувати Москва, "розкидані по всьому Києву", тому попередили іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність "якнайшвидше покинути місто".