Білий дім поки що не ухвалив остаточного рішення.

У Сполучених Штатах Америки активно обговорюють, чи варто зняти заборону на використання Україною американської зброї для завдання ударів по території Росії.

Про це пише The Washington Post. Можлива зміна позиції Вашингтона стала наслідком відновлення Росією наступу на Харків, тиску з боку європейських урядовців та візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена цього місяця.

У середу під час візиту до Молдови Блінкен став першим високопоставленим представником адміністрації Байдена, який публічно заявив, що Вашингтон розглядає можливість зміни політики, яка дозволить українським силам використовувати далекобійні ракети ATACMS та іншу американську зброю для атаки об'єктів на території Росії. Блінкен сказав, що Сполучені Штати можуть "адаптувати і коригувати" свою позицію, залежно від мінливих потреб на полі бою.

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"Ми збираємося переконатися, що [Україна] має необхідне обладнання. Ще однією відмінною рисою нашої підтримки України протягом цих двох з гаком років була адаптація. У міру того, як змінювалися умови, як змінювалося поле бою, як змінювалися дії Росії в плані її агресії та ескалації, ми теж адаптувалися і підлаштовувалися", – підкреслив держсекретар США.

Позиція інших партнерів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у недавньому інтерв'ю журналу The Economist заявив, що союзникам час переосмислити свої обмеження.

"Особливо зараз, коли більша частина бойових дій відбувається в Харківській області, недалеко від кордону, позбавлення України можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території сильно ускладнює її самозахист", – говорив він.

У наступні дні союзники, включно з Францією, підтримали цю позицію. Президент країни Еммануель Макрон заявив, що українцям має бути дозволено "нейтралізувати" військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але не інші цілі. Він зазначив, що цей крок не буде ескалацією.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен того самого дня заявила, що обмеження на використання зброї призвели до того, що Київ воює "зі зв'язаною за спиною рукою". За її словами, зняття цих обмежень "не має бути предметом дискусій".

Раніше під час візиту до Києва цього місяця міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для нанесення ударів по цілях у Росії.

"У той час як Росія завдає ударів по території України, можна зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність забезпечити свою оборону", – говорив він.

Напередодні зустрічі НАТО Канада і Фінляндія також заявили про свою підтримку зняття заборони.

Заборона на використання американської зброї для ударів по РФ

Видання нагадало, що Сполучені Штати почали постачати ракети ATACMS Україні навесні цього року за умови, що їх не використовуватимуть для завдання ударів по території Росії, щоб не допустити ескалації між Москвою і Вашингтоном.

Однак позиція Байдена може змінитися, як це було в кількох інших випадках. Наприклад, коли він ухвалював рішення про розширення арсеналу України ракетами Stinger, пусковими установками HIMARS, сучасними системами протиракетної оборони, безпілотниками, гелікоптерами, танками M1 Abrams і винищувачами четвертого покоління.

"Американські офіційні особи повідомили, що зміна курсу розглядається, проте Білий дім не ухвалив рішення. Чиновники, які говорили на умовах анонімності, щоб не обговорювати військові питання, сказали, що коментарі Блінкена ретельно відображають те, на якому етапі політичного процесу перебуває адміністрація. За словами чиновників, на публіці Блінкен рідко випереджає президента в тому, куди йому зручно рухатися", – пише WP.

Американські офіційні особи, як і раніше, стурбовані ударами України по російській території, зокрема по нафтопереробних заводах і системах раннього попередження про ядерний напад. Вашингтон побоюється, "що вони можуть небезпечно стривожити Москву", і ці побоювання були передані Києву.

Успіхи Росії на передовій також підштовхнули союзників до обговорення питання про відправлення військових інструкторів в Україну – ще один крок, який давно розглядається як потенційно ескалаційний. Байден давно виключив можливість відправки американських військ в Україну. Чи відійде ця заборона на другий план, як і інші його "червоні лінії", поки що неясно.

Удари по РФ західною зброєю: останні новини

Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу від Соціал-демократичної партії Міхаель Рот заявив, що Німеччина повинна дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах там, на території Росії, своєю зброєю. Це не буде ескалацією або перетином "червоних ліній".

Крім того, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна може використовувати зброю, отриману від західних країн, проти військових цілей у Росії.

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