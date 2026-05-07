Умеров вирушить на зустріч із Віткоффом, поки мирні переговори зайшли в глухий кут, – Bloomberg

Мирні переговори між Росією та Україною в останні тижні не привертають до себе особливої уваги.

Головний переговірник України Рустем Умеров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, у той час як мирні переговори зайшли в глухий кут, пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, мирні переговори між Росією та Україною в останні тижні не привертають до себе особливої уваги, затьмарені конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном.

При цьому лідер Росії Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від територіальних претензій на частини Донецької області України.

Численні раунди попередніх переговорів про припинення війни дозволили досягти певного прогресу в багатьох сферах, але статус Донбасу, а також ясність щодо деталей будь-яких гарантій безпеки, які Україна отримає від своїх союзників, залишаються головними каменями спотикання. Москва хоче, щоб Україна вивела свої війська з Донецької області, тоді як Київ наполягає на тому, що не поступиться територією, яка перебуває під його контролем, і не визнає незаконно окуповані землі.

Джерела Bloomberg відмовилися уточнювати порядок денний потенційної зустрічі.

"Київ сподівався, що Віткофф поїде в Україну разом з іншим посланцем Джаредом Кушнером, але це під питанням. В інтерв'ю Bloomberg News президент України Володимир Зеленський заявив, що обох було запрошено, але вони ще не підтвердили візит", – зазначається в статті.

Як раніше писав Bloomberg, Україна готується до нового наступу Росії і закликає західних союзників прискорити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, готуючись до наступної зими, яка може стати одним із найбільш напружених етапів війни.

Тим часом колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за останні місяці Україна досягла кращих результатів на полі бою, тоді як російські війська зазнали серйозних втрат і втратили частину позицій.

Тим часом у Москві погрожують Україні ударами напередодні 9 травня. Російське МЗС надіслало до всіх дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій ноту з попередженням про можливу ескалацію.

