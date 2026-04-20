Відхід з Донбасу стане стратегічною поразкою: Зеленський вказав на ключові ризики

В регіоні побудовані фортифікаційні споруди, крім того, там досі живуть сотні тисяч українців.

Виведення українських військ з Донбасу, на чому продовжує наполягати Росія, стане для України стратегічною поразкою. Такий крок принесе кілька серйозних ризиків, розповів президент України Володимир Зеленський.

В інтервʼю Фактам глава держави зауважив, що Сили оборони зберігають присутність не лише на Донеччині, але й на частині Луганської області. Зеленський акцентував, що в разі виходу з Донбасу Україна стане слабшою, оскільки в регіоні побудовані фортифікаційні споруди.

"І коли дають вам сигнал, наприклад, наші американські партнери, ну от можна ж побудувати нові споруди. Можна. Це час. А для чого? Вони готові давати гроші. А для чого нам це робити? Урбанізована зона все одно сильніша, ніж будь-які лінії, які ви побудуєте в полі", – додав він.

До того ж, на підконтрольній території Донбасу проживає близько 200 тисяч людей. Відхід звідти стане кроком назад та морально послабить українську армію, каже Зеленський.

"Питання, скільки людей там загинуло вже. Я вважаю, що цей крок на сьогодні безвідповідальний. Які гарантії безпеки Україні дають? Дивіться, якщо там немає на контактній лінії присутності партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знов не почати наступ? Ну чому просто? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що їх буде обмежувати? Що? США кажуть: наприклад, президент Трамп. Президент Трамп – два з половиною роки. А що потім будемо робити?" – поцікавився Зеленський.

Російські окупаційні війська протягом дня тероризували Дніпропетровську область. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі. Увечері моніторингові канали попереджали про пуски балістики в напрямку області.

Тим часом ЗСУ зупиняють спроби окупантів закріпитися у центрі та на півночі Гришиного Донецької області. У 7 корпусі ДШВ ЗСУ зауважили, що ситуація в місті загострюється.

Вас також можуть зацікавити новини: