Вона закликала російського президента Путіна вивести війська з України і зупинити цю війну.

В Україні немає того, хто не хоче, щоб війна закінчилася, а матері й батьки повернулися додому з фронту.

Про це в колонці для BILD написала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Ми робимо все можливе, щоб ця надія нарешті збулася. Зокрема постачаємо зброю, щоб Україна могла оборонятися", - зазначила вона.

Міністр назвала брехнею заяви про те, що Захід нібито заважає переговорам України та РФ. "Факт такий: протягом 731 дня ми невпинно працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб в Україні нарешті знову запанував мир. І це теж факт: Україна вела переговори з Росією в Стамбулі в березні 2022 року і була готова до поступок. Підставою було те, що РФ виведе війська. Але замість цього сталася Буча. Людям зв'язували руки і розстрілювали перед їхніми будинками. Жінок ґвалтували. Росія вивозила дітей з України. А взимку бомбила українські електростанції, щоб людям довелося жити в темряві та холоді", - деталізувала Бербок.

Відео дня

"Як це не жахливо, але Путін не хоче переговорів. Він не хоче миру, він хоче "завоювань". Він сам про це говорить. І продовжуючи агресивну війну за кордоном, Путін придушує будь-яке інакомислення всередині Росії", - написала міністр.

Бербок додала, що Путін залишив Олексія Навального вмирати на очах усього світу, а потім за його наказом затримували російських підлітків, які покладали квіти в пам'ять про опозиціонера. Вона зазначила, що ці підлітки хочуть того самого, що й усі в Україні: жити у свободі та мирі. "Заради них усіх ми закликаємо Путіна: звільніть українських дітей, виведіть свої війська, зупиніть цю війну. Тоді завтра настане мир. І весь світ нарешті знову зможе зітхнути з полегшенням", - закликала німецький міністр.

Переговори України та РФ

7 лютого міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс висловив сподівання, що Китай "допоможе нам" у мирних переговорах щодо України після того, як минулого місяця Швейцарія погодилася провести глобальний мирний саміт щодо України.

Раніше міністр оборони Китаю Дун Цзюнь заявив, що країна підтримуватиме Росію в "українському питанні", незважаючи на тиск з боку Заходу. За його словами, Китай не припинить підтримку країни-агресора, навіть не дивлячись на те, що це шкодить співробітництву Пекіна і ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: