Росіянка танцювала під відео з вибухами в Україні і провокувала людей на проукраїнських демонстраціях.

Слідчі поліції та прокуратури німецького міста Ландсгут провели обшук у квартирі 30-річної росіянки, яка публічно схвалювала війну Росії проти Україні та знущалася з українців на вулицях.

Про це пише Bild.

30-річна безробітна росіянка Юлія П. викладала в соцмережах відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні, знущалася з українців на вулицях і провокувала учасників проукраїнської демонстрації.

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Жінку підозрюють у тому, що з травня 2022 року вона пропагувала і прославляла російську збройну агресію проти України, публікуючи відповідні пости на різних інтернет-платформах. Зокрема вона поширювала проросійську пропаганду через Instagram і Tiktok. Її акаунти в цих соцмережах уже закриті.

Зараз Юлія П. зосередила свою діяльність у Telegram, де вона закликала людей витрачати якомога більше електроенергії в Європі, тому що ці витрати автоматично підуть на користь Росії.

Під час обшуку правоохоронці вилучили в росіянки три смартфони та ноутбук. Розслідування прокуратури та кримінальної поліції Ландсгута щодо підозри в образі та схваленні кримінально караних злочинів триває.

Примітно, що підозрювана перебуває в Німеччині без дійсної посвідки на проживання, проте депортацію в Росію поки що призупинено.

Як до війни в Україні ставляться росіяни

У Росії майже 80% громадян підтримали "приєднання" так званих "ДНР", "ЛНР", а також тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей до РФ. В опитуванні взяли участь півтори тисячі осіб в 53 суб'єктах Росії.

За результатами дослідження, 78% опитаних підтримали анексію, 7% висловилися проти. Інші або вагалися з відповіддю, або заявили, що згодні з анексією "тільки деяких територій".

Росіяни також залюбки "здають" правоохоронцям власних родичів, які мають антивоєнну позицію. Зокрема, чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, вона "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

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