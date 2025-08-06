У президента США є більше можливостей, ніж розширення санкційного режиму проти Кремля.

Якби президент США Дональд Трамп обрав поєднання жорстких санкцій і збільшення поставок зброї Україні, у російського диктатора Володимира Путіна не залишилося б іншого вибору, окрім як закінчити війну проти України.

Таку думку висловив оглядач The Telegraph Кон Кофлін. Він зазначив, що за час війни стало зрозуміло, що Путін ніколи не доб'ється перемоги, якої він так відчайдушно прагне. Кофлін наголосив, що замість поневолення України "Путін опинився втягнутий у виснажливу війну, у якій у нього немає жодних шансів на перемогу".

Оглядач наголосив, що нездатність російських військ домогтися вирішального прориву на полі бою стала особливо очевидною під час їхнього останнього літнього наступу, який не приніс їм нічого, окрім колосальних втрат - приблизно 1000 осіб на день.

Відео дня

"Додайте до цього тиск, який тривала війна чинить на російську економіку, що балансує на межі рецесії, і стане зрозуміло, що Путін не в змозі відкинути останню дипломатичну ініціативу Трампа щодо припинення війни", - висловив думку оглядач.

Аналітик зазначив, що погроза Білого дому запровадити санкції проти будь-якої країни, яка продовжить торгувати з Москвою, привернула увагу Кремля, і офіційні особи дали зрозуміти, що вони, можливо, готові розглянути можливість припинення ударів по Україні ракетами та дронами.

"Серйозність намірів Путіна прийняти будь-яку угоду, що обмежує його військові цілі в Україні, викликає сумніви з огляду на його минулу поведінку, коли він переконав Трампа у своїй готовності до припинення вогню, але зрештою відмовився від нього", - зазначив Кофлін і додав, що тому Трампу слід поставитися до звіту Віткоффа про його зустріч із Путіним зі здоровою часткою скептицизму.

"У Віткоффа не вражаючий послужний список у плані попередніх відносин із Путіним: він охарактеризував російського деспота як "суперрозумного" і готового серйозно розглянути можливість повернення окупованих територій на сході України. Важко уявити собі глибше нерозуміння справжніх намірів Путіна", - констатував оглядач.

Кофлін вважає, що якщо Трамп дійсно серйозно налаштований припинити війну, важливо, щоб він не тільки відмовився прийняти будь-яку мирну ініціативу Кремля, яка дасть змогу Росії продовжувати війну проти України. Трампу потрібно розуміти, що у США є набагато більше можливостей, ніж просто загроза розширення санкційного режиму проти Москви.

"Паралельно з підвищенням мит Вашингтон міг би послабити обмеження на постачання Україні ракет великої дальності та іншої сучасної зброї, яка може справити відчутний вплив на полі бою", - вважає Кофлін.

Візит Віткоффа до Москви

Сьогодні в Москві відбулися переговори спецпосланника США Стіва Віткоффа з російською владою. Переговори тривали близько трьох годин, після чого росіяни заявили про "корисну і конструктивну" розмову.

Український президент Володимир Зеленський уже обговорив із Трампом і європейськими союзниками підсумки візиту Віткоффа до Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: