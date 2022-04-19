У ряду топ-пріоритетів розвитку України Зеленський назвав цифровізацію, безпеку та оборонний потенціал.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фундаментом розвитку країни є не гроші, а люди та ідеї.

Про це він сказав у своєму зверненні до українців за підсумками 54-го дня війни.

Глава держави зазначив, що провів сьогодні важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України. Він підкреслив, що вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб коли війна завершиться, то українці були повністю готові.

Тому вже розробляється комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України.

"Станом на цей час, якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різному рівні про післявоєнне відновлення, основна тема в них фактично – про гроші: який пакет фінансів потрібно щоб відновитись після війни? А я завжди наголошую, що гроші – це не фундамент розвитку країни. Ідеї, люди - ось фундамент. А вже коли є ідеї, є наш народ, то починаєш бачити для чого і в якому обсязі потрібні гроші", - зазначив Зеленський.

За його словами, треба мати чітке розуміння того, якою буде та чи інша галузь економіки країни, який напрямок розвитку очікувати від того чи іншого міста, яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція.

"Звичайно, що для малого і середнього бізнесу маємо забезпечити максимально комфортне вільне середовище з точки зору податків та адміністративних відносин. Звичайно що цифровізація – топ-пріоритет. Також топ-пріоритет для нас це безпека, оборонний потенціал має бути на новому рівні", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що повинна бути доведена до кінця судова, антикорупційна та інші важливі реформи.

"Все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна через рік після війни, через 5 років, через 10, 20 років. Що саме буде важливим для наших людей, для глобального бізнесу, яка кількість робочих місць і в яких галузях буде доступною для українців", - підкреслив Зеленський.

Раніше відомий історик розповів, що чекає на Україну після перемоги над Росією.