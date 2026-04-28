ЄС планує покарати Ізраїль санкціями через скандал із українським зерном, - Haaretz

У ЄС заявили, що засуджують усі дії, які сприяють фінансуванню незаконних військових дій Росії.

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагали Росії в незаконній торгівлі викраденим українським зерном. Про це пише видання Haaretz.

Як заявив виданню представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні, Європейський Союз "взяв до відома повідомлення про те, що російському судну тіньового флоту, яке перевозило викрадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфи в Ізраїлі, незважаючи на попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання".

Він підкреслив, що ЄС засуджує дії, які допомагають фінансувати незаконні військові дії Росії та обходять європейські санкції.

Відео дня

"Ми готові припиняти такі дії, вносячи до списків фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, якщо це необхідно", – додав Ануні.

Він заявив, що Європейський Союз також запросив у ізраїльської влади додаткову інформацію з цього питання.

Скандал з українським зерном в Ізраїлі

Раніше ЗМІ писали, що до Ізраїлю прибуло судно Panormitis. На його борту понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю, і є ознаки, що все зерно вивезено окупантами з України.

Ізраїльські ЗМІ при цьому писали, що за 2026 рік в Ізраїлі вже було розвантажено чотири партії вкраденого українського зерна. Зокрема, в Хайфі приймали судно ABINSK з вкраденою пшеницею. Цей корабель належить тіньовому флоту Росії.

Україна вже викликала посла Ізраїлю через прийом судна із зерном, викраденим на окупованих територіях. У свою чергу міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що докази, які підтверджують ці звинувачення, досі не надані.

