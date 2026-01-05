Орбан заявив, що зараз Путіну не варто приїжджати до Будапешта

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що наразі йому нічого обговорювати з головою РФ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз не найкращий час для візиту російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта. Таку заяву він зробив на міжнародній пресконференції у Будапешті, повідомляє Reuters.

"Наразі не найкращий час для візиту президента Росії Володимира Путіна до Будапешта, оскільки немає двосторонніх питань для обговорення", - сказав Орбан.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що проведе переговори з Путіним у Будапешті, але зустріч так і не відбулася.

Орбан вважає, що вступ України до ЄС відбере в нього силу - що відомо

Як відомо, позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана часто іде в розріз з позицією очільників інших країн ЄС в питаннях російсько-української війни і евроінтеграційних прагнень України. Зокрема, нещодавно він заявив, що вступ України до Євросоюзу, забере у нього сили.

"Членство в ЄС не є гарантією захисту (від російської агресії - УНІАН). Цього ніколи не станеться. Членство України в ЄС не є реалістичним. Угорщина вже відкрито виступає проти початку переговорів, але є низка західноєвропейських країн, де необхідне рішення парламенту або референдум. Вони не відбудуться... Народи Європи бачать саме те, що вступ України не додасть сили ЄС, а відбере її", - заявив Орбан наприкінці грудня 2025 року.

