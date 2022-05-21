Розмову про наступ РФ треба починати приблизно з вересня-жовтня, вважає президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ще восени 2021 року почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я б почав розмову про цей наступ із жовтня. Я так вважаю. Те, як ми готувалися, що відбувалося, які були меседжі, які були кроки перші економічні, фінансові, кібер-, блокування, дефіцит бензину, як це відбувалося, зменшення обсягів енергоносіїв тощо", - зазначив президент.

Він уточнив, що "почав би з вересня-жовтня".

"Хоча, в принципі, справедливо починати з 2014 року, але про повномасштабне вторгнення, я вважаю, що все це й такий гібридний артобстріл почався ще восени", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада 2021 року в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

У листопаді керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тисячі військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року.

Війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

21 травня Володимир Зеленський сказав, що ніхто до кінця не знав про справжні наміри Росії щодо повномасштабного вторгнення в нашу країну.

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