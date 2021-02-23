Лідер народу вважає, що корпорації та спортивні команди мають відмовитися від використання Імен, пов'язаних з корінними народами Америки.

Верховний вождь народу Черокі Чак Хоскін звернувся до автомобільної компанії Jeep з вимогою припинити використання найменування Cherokee в брендуванні своїх позашляховиків.

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Як повідомляє CNN у своєму письмовому зверненні лідер народу пояснив: він вважає, що в США настав момент, коли корпораціям і спортивним командам треба відмовитися від використання імен, зображень і маскотів, пов'язаних з корінними народами Америки.

"Я впевнений, це відбувається з благих намірів, але це зовсім не славить нас – коли наше ім'я розміщують на кузові автомобіля», - зазначив Хоскін.

У Jeep відреагували на заяву, зазначивши, що найменування їх автомобілів протягом багатьох років підбиралися так, щоб «шанувати і прославляти корінні американські народи за їх благородство, доблесть і гордість». При цьому компанія готова до відкритого діалогу з вождем Черокі.

Що стосується Хоскіна, то він не бачить можливостей для будь-якої домовленості з Jeep, яка дозволила б компанії і далі використовувати ім'я племені для брендування своїх автомобілів.

Перший позашляховик лінійки Cherokee був представлений в 1974 році. Автомобілі Cherokee і Grand Cherokee протягом багатьох років залишаються бестселерами компанії Jeep.

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Автор: Дмитро Захаров